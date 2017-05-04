Суд дозволив організувати відеоконференцію з Януковичем у засіданні про держзраду

Суддя оголосив перерву в засіданні до 10:00 18 травня.

Оболонський суд оголосив перерву для організації відеоконференції до 18 травня

Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікачаорганізувати відеоконференції для участі їх підзахисного в судово процесі.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив рішення клопотання сторони захисту задовольнити частково... надати можливість стороні захисту для участі Януковича в засіданні шляхом відеозв'язку ", - сказав суддя Владислав Дев'ятко.

Суддя зазначив, що обвинувачений Янукович був викликаний на підготовче судове засідання у відповідності з нормами, визначеними законом.

При цьому, враховуючи статтю 6 Конвенції про права людини, а так само враховуючи практику Європейського суду, суд вважає за необхідне надати захист можливості для участі обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференції.

Дев'ятко також оголосив перерву до 10:00 18 травня. Таке рішення суд ухвалив після часткового задоволення клопотання захисту Януковича про організації відеоконференції з ним.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.