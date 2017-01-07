Суд дозволив арешт Януковича і Захарченка

Затриманих мають допитати у справі Новинського.
Печерський суд Києва дав дозвіл на арешт біглого президента Віктора Януковича і екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у справі про незаконне позбавлення волі Олександра Драбинка, який на той момент перебував помічником предстоятеля УПЦ Московського патріархату Володимира, повідомляється в реєстрі судових рішень.
Суд прийняв рішення за клопотанням слідчого генеральної прокуратури. Також суд вирішив затримати колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка.
Слідчий ГПУ повідомив суду, що підозрювані переховуються від слідства. З метою уникнути знищення доказів і впливу на потерпілих, свідків і експертів, слідчий попросив затримати підозрюваних і привести в суд для призначення запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як повідомлялося, генеральна прокуратура України оголосила про підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу і ще двом фігурантам у справі народного депутат фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.
Раніше генеральна прокуратура пред'явила обвинувачення екс-президенту Віктору Януковичу і народному депутату Вадиму Новинському у тиску на керівництво Української православної церкви Московського патріархату.112 Україна