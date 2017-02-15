Суд дав адвокатам Януковича 17 днів на ознайомлення з матеріалами справи про держзраду

Обмеження часових рамок для роботи захисту підозрюваного з документами ініціювала прокуратура.
Захист має вивчити документи до 13 березня.
Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури про обмеження часових рамок для ознайомлення адвокатів підозрюваного з матеріалами справи, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook увечері в середу, 15 лютого.
Захист Януковича висловив незгоду з цим рішенням. Адвокати наполягають, що їхньому клієнту досі не було повідомлено про підозру належним чином.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.
Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.
Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,