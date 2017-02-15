Суд дав адвокатам Януковича 17 днів на ознайомлення з матеріалами справи про держзраду

Обмеження часових рамок для роботи захисту підозрюваного з документами ініціювала прокуратура.

Адвокатам Януковича дозволили відпочити 8 березня ТАСС

Печерський районний суд Києва зобов'язав адвокатів колишнього президента-втікачаознайомитися з матеріалами кримінального провадження про державну зраду протягом 17 днів.

Захист має вивчити документи до 13 березня.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури про обмеження часових рамок для ознайомлення адвокатів підозрюваного з матеріалами справи, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook увечері в середу, 15 лютого.

Захист Януковича висловив незгоду з цим рішенням. Адвокати наполягають, що їхньому клієнту досі не було повідомлено про підозру належним чином.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.