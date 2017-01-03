Стрілянину народного депутата Пашинського розслідуватиме прокуратура

Порушено кримінальну справу за фактом інциденту за участю народного депутата від "Народного фронту".

Випадок з Пашинським розслідуватиме прокуратура київської обл. liga.net

Інцидент, що стався Київської області, в ході якого народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський застосував зброю, розслідуватиме прокуратура Київщини. За фактом порушено кримінальну справу, повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Слідчими прокуратури будуть передопрошены всі учасники і свідки події, проведений слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - повідомила прес-секретар.

Нагадаємо, як раніше повідомив сам депутат на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника.

Пізніше народний депутат від "БПП" Сергій Каплін звернувся до генерального прокурора України Юрію Луценку c депутатським запитом щодо розслідування стрілянини народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського. За його словами, вистріливши в людини, Він порушив відразу дві статті кримінального кодексу, зокрема перевищення самооборони і хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.