Столтенберг нагадав Лаврову про необхідність виконувати Мінські домовленості

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Генсек НАТО розповів про розбіжностях Альянсу і РФ по Україні.

Столтенберг обговорив з Лавровим Україну в Мюнхені

Двосторонні відносини НАТО і Кремля істотно погіршилися після анексії Криму і початку збройної агресії РФ проти України, заявив генеральний секретар Альянсу

"Є дуже відома позиція як НАТО, так і Росії, але корисно підтримувати діалог з питань, де у нас є різні погляди, зокрема, щодо України, поінформувати та обмінятися думками", – повідомив генсек Альянсу журналістам за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Мюнхені в п'ятницю, 17 лютого, передає УНІАН.

Столтенберг і Лавров обговорили широке коло питань, зокрема, Україну. Генсек НАТО вказав російському міністру на необхідність виконання Мінських домовленостей.

"Ми, звичайно, обговорили Україну. Є дуже відомі розбіжності між НАТО й Росією. Я підкреслив важливість повного виконання Мінських домовленостей, що НАТО підтримує суверенітет, територіальну цілісність України. Я також наголосив на важливості повного доступу спостерігачів СММ ОБСЄ на сході України", – уточнив Столтенберг.

Він також додав, що відносини Альянсу і Кремля істотно погіршилися після початку збройної агресії Росії проти України.

"Після анексії відносини між НАТО і Росією погіршилися і не оздоровилися з тих пір: ми бачимо більш непередбачуваний, більш небезпечний світ, і ми бачимо напругу. Це викликає занепокоєння в усіх союзників. Саме тому ми продовжуємо працювати для політичного діалогу, щоб знизити ескалацію, знизити напругу. Саме тому ми намагаємося поліпшити відносини з Росією, і саме тому НАТО реагує посиленням нашої колективної оборони, щоб гарантувати, що НАТО готова і підготовлена реагувати на більш вимогливу безопасностную середу", – пояснив глава Альянсу.

Він також зазначив потреба у підвищенні рівня "прозорості та передбачуваності" у відносинах з Росією у сфері армійських навчань і військової активності.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використовувати свій значний вплив на бойовиків, щоб припинити насильства на сході України.

Він також запевнив, що Альянс не планує розгортати на сході Європи стільки ж військ, скільки й Росія. За словами Столтенберга, метою сил НАТО є запобігання конфлікту, а не його провокація.