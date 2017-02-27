Стало відомо, хто з депутатів літає в Москву через Мінськ

За останні два роки до Мінська літали 59 народних депутатів. Більшість з них потім направлялися до Москви.
Сюмар нагадала, що прямого авіасполучення з Росією в Україні немає і на Москву з Києва літають через Мінськ.
"Частина літає реально в Мінськ - наприклад Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук(якого в Білорусі навіть затримували), Леонід Козаченко. Але думаю вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Оніщенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в мінському форматі літали. Швидше - це "московський формат" псевдоукраінської політики", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
"Наголошую - це перельоти на Мінськ. Зважаючи на те, що Мінськ далеко не головний вузол для пересадок, то переважно цей напрямок використовують для перельотів в РФ", - додала вона.
Нагадаємо, що повітряне сполучення між Україною і Росією було повністю припинено з 25 жовтня 2015 року.DT.UA