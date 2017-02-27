Стало відомо, хто з депутатів літає в Москву через Мінськ

За останні два роки до Мінська літали 59 народних депутатів. Більшість з них потім направлялися до Москви.

Колишні регіонали продовжують літати на Москву за інструкціями airport.by

Народний депутат Вікторія Сюмар опублікувала відповідь Державної прикордонної служби на її запит зі списком прізвищ народних депутатів, які літали з України до Мінська.

Сюмар нагадала, що прямого авіасполучення з Росією в Україні немає і на Москву з Києва літають через Мінськ.

"Частина літає реально в Мінськ - наприклад Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук(якого в Білорусі навіть затримували), Леонід Козаченко. Але думаю вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Оніщенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в мінському форматі літали. Швидше - це "московський формат" псевдоукраінської політики", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

"Наголошую - це перельоти на Мінськ. Зважаючи на те, що Мінськ далеко не головний вузол для пересадок, то переважно цей напрямок використовують для перельотів в РФ", - додала вона.

Нагадаємо, що повітряне сполучення між Україною і Росією було повністю припинено з 25 жовтня 2015 року.