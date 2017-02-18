Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Росія повинна почати виконання Мінських угод з деескалації ситуації, заявив Пенс.

Пенс заявив про те, що Росія має почати виконувати "Мінськ" з деескалації ситуації в Донбасі Flickr/Gage Skidmore

Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в, заявив віце-президент США Майк Пенс.

"Треба домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди, починаючи з деескалації ситуації. І я хочу сказати, що США будуть продовжувати вимагати, щоб Росія несла відповідальність", - сказав Пенс на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він також підкреслив, що в ситуації, коли РФ перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять все, щоб прийняти інші критичні заходи для підтримки НАТО.

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатами НАТО і готовності до співпраці.