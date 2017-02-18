США зроблять все, щоб Росія несла відповідальність за виконання "Мінська" — Пенс

Росія повинна почати виконання Мінських угод з деескалації ситуації, заявив Пенс.
"Треба домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди, починаючи з деескалації ситуації. І я хочу сказати, що США будуть продовжувати вимагати, щоб Росія несла відповідальність", - сказав Пенс на Мюнхенській конференції з безпеки.
Він також підкреслив, що в ситуації, коли РФ перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять все, щоб прийняти інші критичні заходи для підтримки НАТО.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатами НАТО і готовності до співпраці.Інтерфакс-Україна