США зможуть визнати Крим російським тільки за згодою українського народу – Тіллерсон

Згода українського народу – єдиний шлях визнання Вашингтоном Криму як регіону Росії.

Тіллерсон назвав умови визнання Криму російським Василь Артюшенко, DT.UA

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон назвав основну умову, за якої Сполучені штати зможуть визнати окупований Крим російським.

За його словами, без згоди народу України адміністрація США не має наміру визнавати входження Криму до складу Росії.

"Ні, єдиний шлях, коли ми зможемо визнати це (входження Криму до складу Росії - ред), якщо буде існувати більш широка угода, яка задовольнить і український народ", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на питання на слуханнях у сенаті, повідомляє "Інтерфакс".

"Без цього ми ніколи не визнаємо цього", - додав він.

Як повідомлялося, Тіллерсон також заявив, що США повинні були більш рішуче реагувати на незаконну анексію Криму Росією в 2014 році. Зокрема, Вашингтон повинен був надати Києву негайну військову допомогу, щоб запобігти подальшу російську агресію.

Раніше видання Washington Post писало, що незважаючи на всі застереження, переможець на президентських виборах у США Дональд Трамп зупинився саме на Тіллерсоні у виборі нового держсекретаря. До цієї кандидатури з підозрою поставилися багато впливових республіканців, оскільки, очолюючи нафтову компанію, він багато років працював у Росії та на Близькому Сході.

Читайте про можливі причини і наслідки вибору Трампом кандидатури Тіллерсона на пост держсекретаря США в статті Михайла Гончара "Час тиранозаврів, або В чиїх руках Трамп*?"