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США будуть розмовляти з Росією з позиції сили – український посол

12 січня в 12:06

Політика санкцій є правильною, оскільки вона чинить тиск на Росію, переконаний Чалий.

Валерий Чалый
Чалий оптимістично дивиться на політику США щодо Росії
Валерій Чалий/Facebook
У Вашингтоні існує консолідована позиція щодо санкцій проти Росії до виконання Мінських угод, заявив посол України в США Валерій Чалий.

"Позиція звучить чітко, що розмова з Росією відбуватиметься з потужної позиції сили", - сказав посол в ефірі телеканалу "112".

Крім того, підкреслив він, новий законопроект щодо нового пакету санкцій щодо Російської Федерації має досить сильну підтримку. "Це дуже серйозний законопроект. Він має широке застосування, додає санкції в енергетичній сфері, економічній. Тут можна говорити про посилення санкцій", - вважає він.

Посол також зазначив, що зараз законопроект підтримують досить сильні політичні фігури з республіканської і демократичної партій. "Тому зараз, я знаю, йде робота в Конгресі, щоб збільшити число сенаторів, які будуть його підтримувати", - прокоментував він.

Чалий також зазначив, що вважає політику санкцій правильною, адже вона чинить тиск на Росію. "І ми будемо робити все, щоб санкції у зв'язку з нелегальною спробою анексії Криму залишалися в силі", - заявив посол.

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Як повідомлялося, група американських сенаторів 10 січня зареєструвала новий законопроект про санкції проти Росії за кібератаки на політичні інститути США. Санкції торкнуться осіб, причетних до організації кібератак на США, корупції, порушення прав людини, "використання фейкових новин в якості зброї", збройної агресії проти України і Грузії, військових злочинів у Сирії.

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Теги санкції законопроект політика
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