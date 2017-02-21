Справу про держзраду Януковича до суду передадуть 14 березня - Матіос

Справу Януковича передадуть для розгляду по суті.
"14 березня обвинувальний акт за держзраді Януковича буде передано до суду для розгляду по суті", - заявив головний військовий прокурор України в ефірі каналу "112. Україна".
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.
Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.
Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.112 Україна