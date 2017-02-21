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Справу про держзраду Януковича до суду передадуть 14 березня - Матіос

21 лютого в 04:53

Справу Януковича передадуть для розгляду по суті.

Анатолий Матиос
Матіос розповів про просування справи Януковича
DT.UA
Обвинувальний висновок по справі ексийпрезидента України Віктора Януковича буде переданий до суду 14 березня.

"14 березня обвинувальний акт за держзраді Януковича буде передано до суду для розгляду по суті", - заявив головний військовий прокурор України в ефірі каналу "112. Україна".

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Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

За матеріалами: 112 Україна
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