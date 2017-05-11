Сьогодні рада ЄС розгляне питання про безвіз для України

Церемонію підписання документу про безвіз планує відвідати Порошенко

Рада Євросоюзу сьогодні, 11 травня планує ухвалити остаточне рішення по наданню безвізового режиму для громадян України. Очікується, що рішення буде ухвалено без обговорення.

Далі документ повинні підписати президент Європарламенту і посол Мальти, яка головує в ЄС. Документ, імовірно, буде підписаний 17 травня. Таким чином, безвізовий режим, предполижительно, набуде чинності в червні 2017 року.

Церемонію підписання в Страсбурзі планує відвідати президент України Петро Порошенко, пише "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що Рада послів Євросоюзу схвалила рішення з надання Україні безвізового режиму.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.