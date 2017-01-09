Соціолог назвала умову для призначення дострокових парламентських виборів

У Верховній Раді є тільки дві політичні сили, які зацікавлені в дострокових виборах: "Батьківщина" і "Опозиційний блок".

Стало відомо, коли в Україні пройдуть дострокові вибори: коли чорний лебідь прилетить Ольга Кононенко, ZN.UA

В українському парламенті немає більшості, яка зацікавлена в, вважає директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"Якщо сьогодні не прилетить якийсь "чорний лебідь", якщо не трапиться щось зовсім несподіване, то навряд чи дострокові вибори будуть", - сказав Бекешкіна в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

Вона пояснила, що можливі тільки два варіанти для призначення дострокових виборів: "по-перше, якщо сам парламент вирішить розпуститися, а він такого не вирішить, тому що половина там мажоритарники, яким ці вибори абсолютно не потрібні". За її словами, з політичних сил в парламенті у дострокових виборах зацікавлені тільки дві: "Батьківщина" і "Опозиційний блок". "Тому що "Самопоміч" отримає стільки, скільки вона і має, те ж саме і з Радикальною партією Ляшка", - додала вона.

"Ну, і очевидно, що президент не розпустить ВРУ, хоча у нього таких повноважень немає, але можна було б домовитися зі своєю фракцією, припустимо, якщо розпадеться коаліція і не буде створена нова. Але очевидно, що коаліцію будуть тримати до останнього", - зазначила Бекешкіна.

При цьому вона нагадала, що зараз майже половина українців (46%) виступають за проведення дострокових парламентських виборів. "Але коли ми запитуємо: як ви думаєте, чи буде наступний склад Верховної Ради кращий, ніж цей, то більшість відповідає, що ні, він буде такий же. І навіть кажуть, що буде гірше, а не краще. Тобто з одного боку люди негативно ставляться до цього парламенту і депутатів і хочуть його поміняти, а з іншого боку – на що міняти? Шило на мило?" – підкреслила вона.

Чергові парламентські вибори повинні пройти через три роки – восени 2019 року.

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", у грудні 2016 року у разі дострокових виборів, 5%-й бар'єр могли б подолати партія "Батьківщина" (11%), партія "Блок Петра Порошенко" (9%), партія "Опозиційний блок" (9%), Радикальна партія Олега Ляшка (7,8%), партія "Самопоміч" (7,6%), партія "За життя" (5,7%), партія "Громадянська позиція" (5,4%). Також реальні шанси подолати виборчий бар'єр є у партії, пов'язаної з Міхеілом Саакашвілі (в опитуванні – партія "Хвиля" – 4,7%).