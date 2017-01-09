Соціолог назвала умову для призначення дострокових парламентських виборів

У Верховній Раді є тільки дві політичні сили, які зацікавлені в дострокових виборах: "Батьківщина" і "Опозиційний блок".
"Якщо сьогодні не прилетить якийсь "чорний лебідь", якщо не трапиться щось зовсім несподіване, то навряд чи дострокові вибори будуть", - сказав Бекешкіна в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".
Вона пояснила, що можливі тільки два варіанти для призначення дострокових виборів: "по-перше, якщо сам парламент вирішить розпуститися, а він такого не вирішить, тому що половина там мажоритарники, яким ці вибори абсолютно не потрібні". За її словами, з політичних сил в парламенті у дострокових виборах зацікавлені тільки дві: "Батьківщина" і "Опозиційний блок". "Тому що "Самопоміч" отримає стільки, скільки вона і має, те ж саме і з Радикальною партією Ляшка", - додала вона.
"Ну, і очевидно, що президент не розпустить ВРУ, хоча у нього таких повноважень немає, але можна було б домовитися зі своєю фракцією, припустимо, якщо розпадеться коаліція і не буде створена нова. Але очевидно, що коаліцію будуть тримати до останнього", - зазначила Бекешкіна.
При цьому вона нагадала, що зараз майже половина українців (46%) виступають за проведення дострокових парламентських виборів. "Але коли ми запитуємо: як ви думаєте, чи буде наступний склад Верховної Ради кращий, ніж цей, то більшість відповідає, що ні, він буде такий же. І навіть кажуть, що буде гірше, а не краще. Тобто з одного боку люди негативно ставляться до цього парламенту і депутатів і хочуть його поміняти, а з іншого боку – на що міняти? Шило на мило?" – підкреслила вона.
Чергові парламентські вибори повинні пройти через три роки – восени 2019 року.
За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", у грудні 2016 року у разі дострокових виборів, 5%-й бар'єр могли б подолати партія "Батьківщина" (11%), партія "Блок Петра Порошенко" (9%), партія "Опозиційний блок" (9%), Радикальна партія Олега Ляшка (7,8%), партія "Самопоміч" (7,6%), партія "За життя" (5,7%), партія "Громадянська позиція" (5,4%). Також реальні шанси подолати виборчий бар'єр є у партії, пов'язаної з Міхеілом Саакашвілі (в опитуванні – партія "Хвиля" – 4,7%).DT.UA