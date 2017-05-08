Служити в армії України почесно, тоді як Росія зрікається своїх солдатів - Порошенко

Він наголосив, що Москва так і не стала миролюбною.

Порошенко вказав на почесність служби в армії України. president.gov.ua

Росія, яка наважилася на військову агресію проти України, не цінує життя своїх солдатів, яких вона зрікається без докорів сумління, коли вони гинуть і отримують поранення.

Про це сказав президент України під час відкриття фотовиставки "Четверте покоління" в День пам'яті і примирення.

"Сьогодні зі знятими погонами та замальованими фарбою бортовими номерами танків і бронетранспортерів російські військові таємно, під покровом ночі, перетинають кордон України. Щоб без імен, без документів, без мундира випалювати українську землю та заливати її кров'ю. Нині бути українським військовим – почесний обов'язок. А бути російським військовим - значить виконувати накази держави, яка не цінує життя своїх воїнів, яка без жодного докору сумління зрікається своїх загиблих та поранених солдат", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що сучасна Росія, яка стала правонаступницею СРСР, так і не змогла стати миролюбною.

"Згадаймо молдавське Придністров'я, грузинські Абхазію та Південну Осетію, українські Крим та Донбас. І Сирія їй не дає спати спокійно. Уявіть собі, що все це тільки за 25 років існування Російської Федерації. А перед тим були Афганістан в 79-му, Чехословаччина і Прага в 68-му, Будапешт і Угорщина в 56-му", - зауважив Порошенко.

Також Порошенко в День пам'яті і примирення нагадав про підступне вторгнення Росії в Україну. На його думку, українські ветерани не могли й подумати, що через 70 років після перемоги в Другій світовій війні Москва пришле свою армію вбивати їхніх онуків.

Тим часом, сьогодні секретар РНБО України Олександр Турчинов у зверненні з нагоди Дня пам'яті і примирення назвав війну України проти російської агресії "Вітчизняною", оскільки українським солдатам доводиться боронити свою Вітчизну.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.