Скандальна заява Ле Пен про Крим обурила МЗС України

У Клімкіна нагадали, що дії держави-агресора засуджені ООН, ЄС і НАТО.

У МЗС натякнули на заборону Марін Ле Пен в'їзду в Україну Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ висловило обурення у зв'язку з висловлюванням лідера французької право-популістської партії "Національний фронт"про "законність" анексії Криму Росією.

"МЗС України висловлює обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборної кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", – сказано в офіційній заяві українського зовнішньополітичного відомства, поширеній увечері у вівторок, 3 січня.

У МЗС нагадали, що дії Росії як держави-агресора засудила світова спільнота, що відображено в резолюціях Генеральної асамблеї ООН 2014 і 2016 років, а також у численних документах Європейського Союзу, НАТО і Ради Європи.

"У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці та ЄС, ввела санкції проти Росії, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму та Донбасу", – відзначили в Міністерстві закордонних справ.

У відомстві висловили сподівання, що французька громадськість дасть принципову оцінку "безвідповідальній риториці однієї з претенденток на вищий пост Франції".

"Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французький політик проявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України і повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. У зв'язку з цим нагадуємо, що подібні заяви, а також дії в порушення українського законодавства, обов'язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в'їзд в Україну", – подчекрнули в МЗС України.

Раніше в СБУ не виключили заборони Марін Ле Пен в'їзду в Україну у зв'язку з її заявами про Крим, а також порадили дочекатися офіційної реакції Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, 3 січня Марін Ле Пен в ефірі французького телеканалу BFMTV заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною".

"Я абсолютно не вірю, що там була незаконна анексія: був референдум, народ Криму захотів приєднатися до Росії", – заявив лідер "Національного фронту", яка планує брати участь у майбутніх виборах президента Франції.

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.

Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій" для виборів у Франції" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".