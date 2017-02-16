Шуфрич вимагає від податкової надати акт про його порушення

Податкова зуміла провести перевірку Шуфрича за один день. Але акт так і не надала. Проте його зміст вже відомий генпрокурору Луценку.

Податкова провела незграбну перевірку Шуфрича за один день

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок"вимагає від Державної фіскальної служби надати Акт за результатами податкової перевірки.

У заяві Шуфрича вказується, що він отримав листа від ДФС тільки 16 лютого. У цих документах містилися копія Наказу про призначення позапланової перевірки фізособи Нестора Шуфрича з питань виконання вимог податкового, валютного та ін. законодавства від 9 лютого, за результатом якої вже 10 лютого був складений Акт.

"Сам Акт нами не був отриманий, і суть пред'явлених порушень нам не відома", - йдеться в заяві Шуфрича.

"Дивує той факт, що цей Акт вже знаходиться в Генеральній прокуратурі і став предметом реагування генерального прокурора, а сам декларант цього Акту ще не має. При цьому треба віддати належне швидкості проведення перевірки, враховуючи, що Наказ про її проведення був підписаний 9 лютого, а 10-го вже був готовий Акт, який до сьогодні так і не доведений до нашого відома", - зазначив Шуфрич.

При цьому депутат заявив, що якщо акт не отриманий протягом п'яти днів з дати його підписання, то його неможливо оскаржити. "Я сьогодні утримаюся від підозр і звинувачень щодо Державної фіскальної служби", - додав він.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції 15 лютого заявив про готовність направити у Верховну Раду подання на зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованість по сплаті податків в сумі від 40 до 60 млн грн. Серед цих депутатів був названий член парламентської фракції "Оппблок" Нестор Шуфрич.