Шикарний новорічний корпоратив податківці сплатили за рахунок профспілки

Новорічна вечірка ДФС нібито обійшлася в 450 тисяч гривень.

Шикарний корпоратив податківці не оплачували з бюджету

На святкування Нового року в комплексі ВДНГ Державна фіскальна служба (ДФС) не витратила жодної бюджетної копійки, повідомляється у відповіді ГУ ДФС в Києві на запит "Української правди".

За даними податківців, святкування обійшлося в 300 тис. гривень, плюс 150 гривень з кожної запрошеної людини.

"Близько 1000 осіб виявили бажання взяти участь у заході, тому, враховуючи пору року, був обраний один з павільйонів НВЦ Експоцентр України (ВДНГ). Профспілкова організація ГУ ГФС в Києві, уклавши договір з ТОВ "Старлайт розваги", отримала комплекс послуг з організації новорічного заходу", - йдеться у відповіді.

За даними ДФС, договір ГУ ДФС в Києві з "Старлайт розваги" передбачав оплату послуг на суму 300 тис. гривень.Також кожен співробітник ГУ ДФС в Києві, який виявив бажання взяти участь у заході, здав по 150 гривень за кожну особу, включно членів сім'ї. Таким чином, згідно відповіді ДФС, святкування обійшлося в 450 тисяч гривень у розрахунку на 1 тис. осіб.

Як повідомлялося, новорічний корпоратив для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив в окремому павільйоні на території ВДНГ і обійшовся мінімум в 1 мільйон гривень.

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У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства (ВДНГ), вхід в який дозволяли згідно зі списками. Оренда такого павільйону коштує близько 50 000 гривень на добу, 25 000 гривень - додаткові орендні гроші за час, необхідний для декору приміщення, дізналися журналісти.