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Сенат Нідерландів затвердив дату розгляду асоціацію України з ЄС

10 травня в 09:11

Дебати щодо асоціації пройдуть 23 травня.

Украина ЕС флаги
У Нідерландах наблизилися до остаточної ратифікації асоціації України з Євросоюзом
Василь Артюшенко, DT.UA
Верхня палата парламенту Нідерландів затвердила дату дебатів з приводу ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Згідно з рішенням комітетів, дебати з цього питання відбудуться 23 травня, повідомляється на сайті Сенату.

При цьому поки не відомо чи відбудеться після дебатів голосування, або ж воно буде перенесене на наступне засідання Сенату.

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Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціаціюУкраїна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги дебати Україна асоціація Нідерланди Сенат Євросоюз
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