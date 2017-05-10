Сенат Нідерландів затвердив дату розгляду асоціацію України з ЄС

Дебати щодо асоціації пройдуть 23 травня.
При цьому поки не відомо чи відбудеться після дебатів голосування, або ж воно буде перенесене на наступне засідання Сенату.нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціаціюУкраїна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.DT.UA