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СБУ збирається допитати Савченко найближчими днями

26 лютого в 19:24

Поїздка депутата в окупований Донецьк викликав багато питань.

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У СБУ зацікавилися поїздкою Савченко до окупованого Донецька
Василь Артюшенко, DT.UA
Служба безпеки України збирається найближчими днями допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою до окупованого Донецька та зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".

"У нас дуже багато питань, ми чекаємо Надію Савченко до себе в гості. Звичайно, ми будемо її опитувати... Вона спілкувалася з представниками незкаонных збройних формувань, і ми їй  поставимо дуже багато питань", – повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 26 лютого.

Тандіт не уточнив, чи викликали вже Савченко на допит у СБУ у встановленому законом порядку.

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Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова і заступник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявили, що Савченко намагалася проникнути в розташування 79-й і 80-й бригад ВСУ в зоні АТО, закликала військовослужбовців залишити позиції і "вирушати до Києва валити злочинний режим".

В СБУ допустили відкриття кримінальної справи проти Савченко у зв'язку з закликами до держперевороту.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Савченко СБУ Донецьк ДНР ОРДЛО Тандіт
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