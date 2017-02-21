Савченко заявила про відмову від депутатської недоторканності

Депутатська недоторканність є залишає статусу народного депутата України.

Савченко закликала народних депутатів наслідувати її приклад Василь Артюшенко, DT.UA

Позафракційний народний депутат Надія Савченко вирішила відмовитися від депутатської недоторканності.

Фото з відповідним документом вона розмістила на своїй сторінці Facebook 21 лютого.

"Настав час політиків виконувати свої обіцянки без третього Майдану! Виконання першого обіцянки: я відмовляюся від депутатської недоторканності. Закликаю всіх народних депутатів України, президента України та українських суддів зробити те ж саме", - йдеться в коментарі.

Варто відзначити, що депутатська недоторканність є не суб'єктивним правом, привілеєм окремого індивіда, а складовою статусу народного депутата України.

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщини". Причиною виключення стало несанкціоноване участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".