Савченко вважає тимчасову здачу Криму єдиним шляхом мирного визволення Донбасу

Українська сторона буде змушена забути про Крим, щоб не перетворити ОРДЛО на чергове Придністров'я, заявила депутат.

Савченко вважає, що ціною звільнення ОРДЛО мирним шляхом буде Крим Василь Артюшенко, DT.UA

На сьогодні звільнення ОРДЛО мирним шляхом можливе лише за умови тимчасової відмови від деокупації Криму, заявила народний депутат України

"Щодо того, що якщо це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій – то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик", - заявила вона в ефірі каналу "112 Україна".

На її думку, незважаючи на патріотичну риторику, для визволення Донбасу за столом переговорів українська сторона буде змушена піти на серйозні поступки агресору.

"Скільки б не кричали і не рвали на собі вишиванки з трибуни, наприклад, "Народний фронт" або ще якісь депутати, скільки б вони не кричали, що "ми не здамо!", вони повинні відмовитися від Криму. Він залишається невизнаною окупованою територією. Це чергове Придністров'я – Крим. Щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки що не бачу. Ні, бачу, але військовий", – уклала вона.

У "ЛНР" і "ДНР" заяву Савченко про мирний процес сприйняли скептично, зазначивши, що її заяви носять приватний характер. Так, "полпред ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що певний діалог з Савченко можливий, але лише в приватному порядку. У так званому уряді ЛНР" також заявили, що коло співпраці з Савченко буде визначатися межами її повноважень.

Напередодні Керівники терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" заявили про готовність обговорювати з депутатом Верховної Ради Надією Савченко широке коло питань, крім обміну полоненими, а також забезпечити їй безпеку в разі відвідування нею окупованих територій.