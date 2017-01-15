Савченко визнала некоректність опублікованих списків полонених

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Депутат заявила, що списки застаріли і потребують доопрацювання.

Народний депутат України Надія Савченко визнала, що опубліковані нею списки полонених і зниклих без вести, заявила вона в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Списки повинні бути доповненими, вони не є на даний момент коректними, так як інформація збиралася протягом 9 місяців, вона в основному вже застаріла. Її потрібно перевіряти і всім світом зібрати це буде набагато легше. І я надам запити у відповідні силові структури, які ведуться в кожному підрозділі, у кожної відповідної силовій структурі список втрат. І якими вони є - без вісті зниклими або загиблими, скільки з них отримали поранення. Далі я дам запити і буду співпрацювати, і до того співпрацювала з Червоним Хрестом. У них є свій статут, вони за своїм статутом інформацію не розголошують, але вони долучають мою інформацію, і вони так само роблять усе для того, щоб люди були обмінені, так само з ОБСЄ", - говорить Савченко.

Депутат заявила, що списки полонених повинні були бути надані всім світовим політикам, і в першу чергу "нормандської четвірці".

Як повідомляється, Савченко порушила закон про персональних даних людини, зазначив радник голови СБУ.