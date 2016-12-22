Савченко виключили з парламентського комітету з нацбезпеки і оборони - Тетерук

Раніше депутата виключили зі складу української делегації у ПАРЄ.

Савченко вигнали з комітету по обороні Василь Артюшенко, DT.UA

Комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав виключення народного депутата Надії Савченко зі складу комітету, заявив член комітету, народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Ми вважаємо її дії особистими, які не представляють діяльності нашого парламенту. У світі є думка, що вона є недосвідченим політиком, але це не виправдовує її заяв, які вона робить на користь ватажків терористичних організацій", - заявив Тетерук.

15 грудня депутати комітету підготували проект постанови про виключення депутата фракції "Батьківщина" Надії Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони.

22 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення народного депутата Надії Савченко права представляти Україну в ПАРЄ. Депутата також виключили із фракції "Батьківщина".

Причиною виключення стала несанкціоноване участь Савченко в переговорах з ватажками бойовиків ОРДЛО.