Савченко хоче стати президентом-диктатором

В Україні після війни має наступити диктатура, вважає Савченко.
"Він був диктатором, але в альтруїстичний спосіб. Країна була набагато кращою після нього, ніж до", - сказала Савченко в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.
Вона також додала, що в впевнена тому, що в Україні повинна бути диктатура після війни, як раз, щоб стабілізувати ситуацію в країні і нормалізувати ситуацію.
В березні 2016 року видання The Economist писало, що Савченко стала національним героєм і загрозою для влади України.
"Її зустрінуть як національного героя, коли вона повернеться в Україну. Вона може дуже швидко перетворитися на популістичного лідера, який об'єднає людей проти влади", - йдеться в статті.DT.UA