Савченко хоче стати президентом-диктатором

В Україні після війни має наступити диктатура, вважає Савченко.

Саввченко заявила, що хоче керувати державою, як диктатор Піночет Василь Артюшенко, DT.UA

Депутат Верховної Радизаявила про готовність стати президентом України. Вона хотіла б керувати державою, як чилійський диктатор Августо Піночет.

"Він був диктатором, але в альтруїстичний спосіб. Країна була набагато кращою після нього, ніж до", - сказала Савченко в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

Вона також додала, що в впевнена тому, що в Україні повинна бути диктатура після війни, як раз, щоб стабілізувати ситуацію в країні і нормалізувати ситуацію.

В березні 2016 року видання The Economist писало, що Савченко стала національним героєм і загрозою для влади України.

"Її зустрінуть як національного героя, коли вона повернеться в Україну. Вона може дуже швидко перетворитися на популістичного лідера, який об'єднає людей проти влади", - йдеться в статті.