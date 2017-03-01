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Савченко хоче стати президентом-диктатором

1 березня в 14:36

В Україні після війни має наступити диктатура, вважає Савченко.

Савченко
Саввченко заявила, що хоче керувати державою, як диктатор Піночет
Василь Артюшенко, DT.UA
Депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про готовність стати президентом України. Вона хотіла б керувати державою, як чилійський диктатор Августо Піночет.

"Він був диктатором, але в альтруїстичний спосіб. Країна була набагато кращою після нього, ніж до", - сказала Савченко в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

Вона також додала, що в впевнена тому, що в Україні повинна бути диктатура після війни, як раз, щоб стабілізувати ситуацію в країні і нормалізувати ситуацію.

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В березні 2016 року видання The Economist писало, що Савченко стала національним героєм і загрозою для влади України.

"Її зустрінуть як національного героя, коли вона повернеться в Україну. Вона може дуже швидко перетворитися на популістичного лідера, який об'єднає людей проти влади", - йдеться в статті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Савченко диктатор
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