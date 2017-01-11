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САП оскаржить відмову суду відсторонити голову ЦВК

11 січня в 11:31

Апеляційний суд Києва розгляне скаргу 16 січня.

Охендовский
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить відмову суду про відсторонення Охендовського від посади
Кадр/YouTube

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржує рішення Солом'янського районного суду столиці про відмову відсторонити від посади голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського.

Заступник спеціалізованого антикорупційного прокурора Володимир Кривенко повідомив, що Апеляційний суд міста Києва розгляне цю скаргу вже в понеділок, 16 січня, але час розгляду скарги ще не визначено, передає "Українська правда".

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Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком. За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.

За матеріалами: Українська правда
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Теги Охендовський суд ЦВК
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