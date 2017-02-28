Саакашвілі зареєстрував у Мін'юсті свою партію

Рік тому рейтинг неіснуючої партії Саакашвілі був досить високий, потім сильно впав, але у неї є шанс подолати 5%-ний бар'єр.

Віртуальна партія Саакашвілі стала реальною Василь Артюшенко, DT.UA

Колишній голова Одеської обласної державної адміністраціїповідомив, що Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало політичну партію "Рух нових сил".

"У багатьох містах вже є представництва Руху", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook і опублікував адреси представництв.

Зараз у реєстрі Мін'юсту знаходиться 352 політичні партії, останнє оновлення датоване 17 січня 2017 року і партії Саакашвілі там поки немає.

Раніше Саакашвілі повідомив про намір зареєструвати партію. У листопаді 2016 року, відповідаючи на питання про те, що, згідно з українським законодавством, для балотування у Верховну Раду необхідно прожити в Україні не менше п'яти років, Саакашвілі дав зрозуміти, що сам не має наміру балотуватися, а у Верховну Раду піде його команда.

Чергові парламентські вибори повинні пройти в Україні в жовтні 2019 року. Рейтинг неіснуючої партії Саакашвілі був досить високий на початку 2016 року – більш 10%, проте вже влітку впав до 3%.