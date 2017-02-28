Саакашвілі зареєстрував у Мін'юсті свою партію

Рік тому рейтинг неіснуючої партії Саакашвілі був досить високий, потім сильно впав, але у неї є шанс подолати 5%-ний бар'єр.
"У багатьох містах вже є представництва Руху", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook і опублікував адреси представництв.
Зараз у реєстрі Мін'юсту знаходиться 352 політичні партії, останнє оновлення датоване 17 січня 2017 року і партії Саакашвілі там поки немає.
Раніше Саакашвілі повідомив про намір зареєструвати партію. У листопаді 2016 року, відповідаючи на питання про те, що, згідно з українським законодавством, для балотування у Верховну Раду необхідно прожити в Україні не менше п'яти років, Саакашвілі дав зрозуміти, що сам не має наміру балотуватися, а у Верховну Раду піде його команда.
Чергові парламентські вибори повинні пройти в Україні в жовтні 2019 року. Рейтинг неіснуючої партії Саакашвілі був досить високий на початку 2016 року – більш 10%, проте вже влітку впав до 3%.