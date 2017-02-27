Рубану анулювали дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі

Правоохоронці відреагували на нелегальну поїздку Рубана до ОРДЛО разом із Савченко.

СБУ забрала у Рубана дозвіл на в'їзд в ОРДЛО Андрій Товстиженко, DT.UA

Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус", повідомляє речник СБУ Олена Гітлянська в Facebook.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ проводять опитування керівника ГО "Офіцерський корпус", Володимира Рубана, у зв'язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО.

депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".