Розширені санкції США проти Росії набули чинності

США продовжують нарощувати тиск на РФ.

Санкції США проти Росії набули чинності cont.ws

Розширені санкції США проти компаній з РФ й незаконно анексованого українського Криму, 27 грудня, оприлюднені офіційно і набувають чинності, повідомили в прес-службі посольства України в США.

"США продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. 15 компаній російського оборонпрому і 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями. 27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон і блокуючи діяльність російської оборонки", - йдеться в повідомленні дипломатичної установи в Facebook.

Раніше повідомлялось, що Міністерство торгівлі США внесло до санкційного списку 23 російські компанії, причетних до збройної агресії, порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше в Державному департаменті США заявили, що економічні санкції, накладені США на Росію за порушення суверенітету України, залишатимуться в дії аж до повернення Криму Україні.

Нагадаємо, 1 і 7 вересня США розширили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. До списку також потрапили компанії, що працюють в анексованому Криму. Санкції наклали на 17 російських і українських громадян, причетних до терористичних організацій та збройної агресії проти України, а також на понад 100 компаній.