В суді розпочався розгляд справи по суті.

У Старобільському суді розпочався суд над Єфремовим УНІАН

У Старобільському районному суді Луганської області розпочався суд над колишнім головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання Олександром Єфремовим, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"У Старобільському райсуді Луганщини розпочався розгляд справи Єфремова по суті", написала Сарган в Twitter.

Раніше в коментарі DT.UA Лариса Сарган повідомила, що у п'ятницю, 13 січня, Єфремова перевели до СІЗО Старобільська.

Як повідомлялося, Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації "ЛНР". 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.