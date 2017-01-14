Російська сторона вимагає звільнити в рамках "Мінська" екс-беркутівців та фігурантів справи "2 травня"

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Деяких фігурантів справи про трагічні події в Одесі вже звільнили.

У списках ОРДЛО на обмін є особи, які не мають прямого відношення до подій в Донбасі regioncrimea.org

Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Валентина Самар. За її словами, дані обставини в Україні до останнього моменту замовчувалися, не виходячи за межі кулуарних обговорень.

"Зауважимо, що завадити противникові перемогти в інформаційній війні може насамперед відмова грати за його правилами. Наприклад, замовчувати за кулуарними домовленостями суспільно значимі обставини. Скажімо, що російська сторона (в особі ватажків ОРДЛО) вимагає звільнити жодним боком не причетних до "мінського процесу" підсудних "беркутівців" Аброськіна, Зінченка й Тамтуру, яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на Інститутській", - зазначила вона.

Крім цього, автор повідомила, що в списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі. Деякі з них вже звільнені.

Раніше DT.UA повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Нагадаємо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він утік.

Детальніше про списки заручників на обмін у рамках "Мінська-2", а також про усталену практику переговорів з їх звільнення читайте в статті Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".