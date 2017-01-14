Російська агресія проти України "пробудила" НАТО - Климпуш-Цинцадзе

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Сьогодні ніхто в Альянсі не плекає ілюзій щодо подій в Україні, переконана віце-прем'єр.

Північноатлантичний Альянс отримав в особі РФ відчутного противника

Агресивна політика Кремля призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій, пише в своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, на противагу Євросоюзу, який переживає системну кризу, блок НАТО сьогодні лише посилюється.

"У Євросоюзі ключові тренди сьогодення — дезінтеграція та євроскептицизм. Натомість НАТО "прокидається": не можна не помітити активізації всіх структур блоку, демонстрації здатності до рішучих кроків (як, наприклад, спрямування військового контингенту до Балтії, розширення присутності в Польщі та Румунії), дійового пошуку адекватних відповідей на нові типи загроз (включно з кібератаками та інформаційними провокаціями). В особі Росії альянс — мабуть, уперше з часу розвалу СРСР — отримав противника: справжнього, відчутного й географічно локалізованого", - зазначає віце-прем'єр.

За словами Климпуш-Цинцадзе сьогодні ніхто в НАТО не плекає ілюзій щодо подій в Україні

Нагадаємо, 10 січня в Польщі почалася розвантаження військової техніки бронетанкової бригади США у відповідь на нарощування військової присутності Росії в прикордонних з Європою областях та агресію проти України.

Читайте статтю Іванни Климпуш-Цинцадзе ""Мост" чи форпост?", присвячену питанню доцільності євроатлантичної інтеграції України, в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".