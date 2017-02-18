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Росія знову заявляє про необхідність прямого діалогу України з бойовиками Донбасу

18 лютого в 14:44

Лавров вважає, що врегулювання ніде не може бути досягнуто військовим шляхом.

Сергей Лавров1
Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу України з бойовиками Донбасу
president.pl
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Головне - врегулювання ніде не може бути досягнуто військовим шляхом... Виконанню Мінського комплексу заходів через прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом немає альтернативи", - сказав Лавров сьогодні, 18 лютого.

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Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія Лавров Україна Донбас Луганськ Київ Донецьк
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