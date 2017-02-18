Росія знову заявляє про необхідність прямого діалогу України з бойовиками Донбасу

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Лавров вважає, що врегулювання ніде не може бути досягнуто військовим шляхом.

Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу України з бойовиками Донбасу president.pl

Міністр закордонних справСергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Головне - врегулювання ніде не може бути досягнуто військовим шляхом... Виконанню Мінського комплексу заходів через прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом немає альтернативи", - сказав Лавров сьогодні, 18 лютого.

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.