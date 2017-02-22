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Росія зірвала відеоконференцію Тристоронньої контактної групи

22 лютого в 17:49

Ініціатива скайп-зустрічі належала російській стороні і була підтримана ОБСЄ.

Россия и Украина
Представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок
Запланована на сьогодні відеоконференція Тристоронньої контактної группи з врегулювання ситуації в Донбасі не відбулася, оскільки представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок.

"Сьогодні повинна була відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Ініціатива скайп-зустрічі належала російській стороні і була підтримана ОБСЄ... Проте представники російської сторони не вийшли на скайп-зв'язок", - написала прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своїй сторінці в Facebook.

Оліфер зазначив, що для участі у відеоконференції прибула українська делегація, а також спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик і глава СММ ОБСЄ, координатор ОБСЄ в підгрупі з безпеки Эртурул Апакан.

"Україна була готова продовжити обговорення ходу імплементації домовленостей, про які йшлося 15 лютого 2017 року в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську і 18 лютого 2017 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки в Мюнхені", - додала прес-секретар.

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Раніше Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню в Авдіївці, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ОБСЄ відеоконференція Україна
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