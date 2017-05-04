Росія заблокувала нормандський і мінський формати через вибори в Німеччині та Франції – Геращенко

Франції в найближчі місяці після виборів буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу.

Нормандський формат поставили на паузу tvc.ru

Російський президент Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині і Франції, щоб поставити на паузу "" переговорів, вважає представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську Ірина Геращенко.

"Німеччина входить в період виборів, що відбудуться у вересні. У Франціі в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента і ім буде не до зовнішньої політики, принаймні, не до Донбасу. В США так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики", - написала Геращенко на своїй сторінці Facebook.

"Путін все це використовує, тому "нормандський формат", фактично, поставлений на певну паузу, й це напряму впливає на мінський формат, похідний від нормандського. Схоже, питання, які ми так важко намагаємося вирішувати в Мінську і які є заблокованими, поки що залишаться в тому ж стані, - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.