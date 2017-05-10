Росія створила "пояс нестабільності" у пострадянських країнах – постпред України в ООН

На пострадянському просторі жодного з конфліктів врегульовано не було, заявив українських дипломат.

Єльченко розповів про дії Росії на пострадянському просторі

Росія оточила сусідні з нею пострадянські країни "поясом нестабільності" з тим, щоб тримати їх в орбіті Москви. У зв'язку з цим ООН і ЄС не повинні ухилятися від активної участі у врегулюванні конфліктів, заявив 9 травня в Раді безпеки ООН постійний представник України в Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко.

"Такі зусилля ЄС довели свою ефективність у колишній Югославії, де, незважаючи на величезні страждання, численні жертви і жахливі звірства, всі конфлікти тепер, в основному, вирішені. На пострадянському просторі, навпаки, жоден з конфліктів, повторюю - ні один, не був врегульований. Крім того, виникають нові конфлікти і нові загрози регіональному миру", - сказав Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки, присвяченому співробітництву з Європейським союзом, інформує Центр новин ООН.

"Чому так відбувається? Відповідь досить проста. Що стосується колишньої Югославії, то успіху вдалося досягти завдяки рішучій позиції міжнародного співтовариства і його скоординованим зусиллям, у тому числі з боку ООН і ЄС. Крім того, хоча і не відразу, підбурювачі і організатори конфліктів були усунені від процесу прийняття рішень в ході врегулювання", - додав український постпред, пояснивши, що ситуація в країнах колишнього СРСР відрізняється від югославського сценарію.

Єльченко зазначив, що з початку 1990-х років Російська Федерація взяла на озброєння так звану концепцію "поясу нестабільності по периметру російських кордонів". "Росія успішно створює "контрольовану нестабільність" у багатьох країнах уздовж своїх кордонів з тим, щоб тримати їх в орбіті Москви і, як і у випадку з Україною, запобігти будь-яку інтеграцію з ЄС",- сказав Єльченко.

Разом з тим дипломат заявив, що існуюча ситуація не є тупиковою. Він упевнений, що конфлікти на пострадянському просторі можна ефективно вирішити, тому закликав ЄС і ООН проявити більш активно брати участь в їхньому врегулюванні.

Відзначається також, що в.о. постпреда РФ в ООН Петро Іллічов тут же заперечив проти такої пропозиції Єльченко заявивши, що підключення "інших гравців", у тому числі ООН, лише заплутає ситуацію".

Раніше Єльченко назвав "групу друзів України" в рамках ООН можливою альтернативою "нормандскому формату".