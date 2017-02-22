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Росія може використати війська в Придністров'ї для атаки України — Порошенко

22 лютого в 12:24

За словами українського президента, військовий контингент РФ в Молдові може бути використаний в будь-який момент.

Порошенко Мюнхен
Порошенко заявив, що Росія може використати військовий контингент в Придністров'ї для атаки України
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко заявив про те, що Росія може застосувати свій військовий контингент в молдавському Придністров'ї для наступу на Україну.

"Російський військовий контингент на південно-заході – в придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж може бути використаний в будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам", - сказав Порошенко сьогодні, 22 лютого.

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Раніше Петро Порошенко заявив, що рішення російської сторони щодо визнання документів, виданих у так званих "ЛНР" і "ДНР" вказує на фактичну відмову Москви від Мінського процесу і може послужити підставою для посилення санкцій проти РФ.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Україна Росія Порошенко Придністров'я Молдова
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