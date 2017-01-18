Росія готова погодитися на озброєну місію ОБСЄ в Донбасі — Лавров

За словами Лаврова, озброєна поліцейська місія ОБСЄ в Донбасі суперечить Мінськими угодами.

Лавров заявив, що Росія може погодитися на озброєння спостерігачів ОБСЄ в Донбасі стрілецькою зброєю МЗС Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про те, що Росія готова погодитися на озброєння спостерігачів ОБСЄ в Донбасі стрілецькою зброєю і на те, щоб спостерігачі працювали цілодобово на лінії зіткнення, і на збройових складах.

Він також заявив, що російська сторона згодна, щоб "місцеві сили правопорядку" супроводжувалися неозброєними спостерігачами ОБСЄ.

"Я думаю, що це буде корисно і буде сприяти заспокоєнню ситуації на лінії зіткнення і може допомогти припинити регулярне висунення важких озброєнь зі складів в порушення зобов'язань по Мінським домовленостям", - додав він.

Лавров підкреслив, що ідея розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі суперечить Мінським домовленостями.

У жовтні 2016 року стало відомо, що учасники зустрічі у "нормандському форматі" домовилися про те, що Донбас буде введена озброєна поліцейська місія ОБСЄ. В її завдання входитиме підготовка до проведення місцевих виборів цьому регіоні.