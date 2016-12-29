РНБО розширила санкції проти Росії

До санкційного списку включили депутатів Держдуми, "обраних" в окупованому Криму.

Україна включила Поклонську до санкційного списку Сайт президента України

Рада національної безпеки і оборони ввела додатковіпроти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, причетних до посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України.

"У зв'язку з триваючою гібридної агресій РФ проти України РНБО ввів додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора", – сказано в сповідомленні прес-служби РНБО за результатами засідання Ради у четвер, 29 грудня.

Зокрема, введено санкції проти депутатів Державної Думи РФ, "обраних" на так званих "виборах" в окупованих Криму і Севастополі, членів так званих "виборчих комісій", українських підприємств у Криму, які були незаконно перереєстровані за російським законодавством.

До санкційного списку включені посадові особи російських правоохоронних органів і судів, причетні до незаконного утримання українських громадян у РФ, а також колишні українські посадовці, які оголошені в розшук, переховуються за кордоном і причетні до фінансування терористичної діяльності та гібридної агресії РФ проти України.

Крім того, РНБО ввів санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення РФ гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі.

"Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичним і юридичним особам, продовжено на 1 рік", – уточнили в РНБО.

Як повідомлялося, рішення про продовження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних і фізичних осіб, причетних до гібридної агресії РФ проти України, було прийнято на засіданні РНБО 16 вересня. Через місяць президент України Петро Порошенко своїм указом №467/2016 ввів це рішення в дію. Указ набрав чинності 31 жовтня.