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Рада знову закрилася достроково через брак депутатів

22 лютого в 14:21

У середу депутати повинні працювати в сесійній залі до 14:00. Але не всі змогли досидіти до кінця засідання.

Рада пустая
Депутати не змогли досидіти 20 хвилин на своїх місцях
Василь Артюшенко, DT.UA
Спікер парламенту Андрій Парубій переніс розгляд частині законопроектів на інший день і закрив пленарне засідання на 20 хвилин раніше.

"Ряд питань, які стосуються прав внутрішньо переміщених осіб, переносяться на інший день. У зв'язку з цим порядок денний на сьогодні вичерпаний", - сказав Парубій.

Голова Верховної Ради переніс розгляд законопроектів про внутрішньо переміщених осіб на прохання керівника комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі, оскільки законопроекти не могли набрати необхідної кількості голосів - в залі засідань було менше 200 депутатів

Пленарне засідання парламенту в середу повинно проходити до 14:00. Після цього депутати працюють у комітетах.

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Нагадаємо, що шоста сесія українського парламенту восьмого скликання відкрилася 7 лютого. Під час відкриття Андрій Парубій в черговий раз пообіцяв вживати заходів для підвищення дисципліни у Верховній Раді. "Немає часу на роботу в сесійній залі - здайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - сказав спікер.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги засідання Парубій Рада
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