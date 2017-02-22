Рада знову закрилася достроково через брак депутатів

У середу депутати повинні працювати в сесійній залі до 14:00. Але не всі змогли досидіти до кінця засідання.

Депутати не змогли досидіти 20 хвилин на своїх місцях Василь Артюшенко, DT.UA

СпікерАндрій Парубій переніс розгляд частині законопроектів на інший день і закрив пленарне засідання на 20 хвилин раніше.

"Ряд питань, які стосуються прав внутрішньо переміщених осіб, переносяться на інший день. У зв'язку з цим порядок денний на сьогодні вичерпаний", - сказав Парубій.

Голова Верховної Ради переніс розгляд законопроектів про внутрішньо переміщених осіб на прохання керівника комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі, оскільки законопроекти не могли набрати необхідної кількості голосів - в залі засідань було менше 200 депутатів

Пленарне засідання парламенту в середу повинно проходити до 14:00. Після цього депутати працюють у комітетах.

Нагадаємо, що шоста сесія українського парламенту восьмого скликання відкрилася 7 лютого. Під час відкриття Андрій Парубій в черговий раз пообіцяв вживати заходів для підвищення дисципліни у Верховній Раді. "Немає часу на роботу в сесійній залі - здайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - сказав спікер.