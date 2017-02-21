Рада затвердила порядок денний шостої сесії

Шоста сесія почалася 7 лютого і триватиме до 21 липня 2017 року. За цей час календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.

Рада збирається розглянути 2327 законопроектів до середини липня Василь Артюшенко, DT.UA

затвердила порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Постанову №6104 підтримали 232 народних депутата.

Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що в порядку денному міститься 2327 законопроектів.

Постанову прийнято з урахуванням усіх додатків та пропозицій.

Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що першим питанням розгляду у вівторок буде порядок денний шостої сесії.

"Нагадую, що першим стоятиме питання про порядок денний сесії – усі комітети подали вже пропозиції, таким чином, ми маємо завершений документ, щоб його затвердити", - наголосив голова парламенту та закликав народних депутатів подати пропозиції щодо додаткового включення законопроектів у порядок денний, якщо вони не були враховані.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.