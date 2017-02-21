Рада затвердила порядок денний шостої сесії

Шоста сесія почалася 7 лютого і триватиме до 21 липня 2017 року. За цей час календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.
Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що в порядку денному міститься 2327 законопроектів.
Постанову прийнято з урахуванням усіх додатків та пропозицій.
Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що першим питанням розгляду у вівторок буде порядок денний шостої сесії.
"Нагадую, що першим стоятиме питання про порядок денний сесії – усі комітети подали вже пропозиції, таким чином, ми маємо завершений документ, щоб його затвердити", - наголосив голова парламенту та закликав народних депутатів подати пропозиції щодо додаткового включення законопроектів у порядок денний, якщо вони не були враховані.
17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.DT.UA