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Рада затвердила план шостої сесії з лютого до липня

17 січня в 14:37

За п'ять з половиною місяців у Раді заплановано 12 тижнів роботи в пленарному режимі.

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Депутати прийняли план на перше півріччя
Василь Артюшенко, DT.UA
Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Проект постанови №5585 підтримали 232 народних депутата.

Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року.

На час проведення шостої сесії календарним планом відведено для:

- пленарних засідань Верховної Ради - 12 тижнів;

- роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 6 тижнів;

- роботи народних депутатів з виборцями - 6 тижнів;

- проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді – 12 годин.

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У травні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій представив законопроект, що передбачає збільшення кількість пленарних тижнів з двох до трьох в місяць.

За матеріалами: DT.UA
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