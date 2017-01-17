Рада затвердила план шостої сесії з лютого до липня

За п'ять з половиною місяців у Раді заплановано 12 тижнів роботи в пленарному режимі.

Депутати прийняли план на перше півріччя Василь Артюшенко, DT.UA

затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Проект постанови №5585 підтримали 232 народних депутата.

Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року.

На час проведення шостої сесії календарним планом відведено для:

- пленарних засідань Верховної Ради - 12 тижнів;

- роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах - 6 тижнів;

- роботи народних депутатів з виборцями - 6 тижнів;

- проведення "години запитань до уряду" у Верховній Раді – 12 годин.

У травні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій представив законопроект, що передбачає збільшення кількість пленарних тижнів з двох до трьох в місяць.