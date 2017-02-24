Рада закрилася до 14 березня

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У найближчі два тижні депутати будуть зустрічатися з виборцями і працювати в комітетах.

В роботі Ради – двотижнева перерва Василь Артюшенко, DT.UA

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закрила пленарне засідання

До закінчення засідання в сесійній залі залишилося менше 50 народних депутатів. Після закриття засідання вони вже традиційно зробили спільне фото біля трибуни. По п'ятницях Рада не приймає рішень, у цей день зазвичай проходить Година запитань до уряду.

На поточному пленарному тижні Рада прийняла постанову про вшанування Героїв України, схвалила в першому читанні законопроект для заочного суду над Януковичем, звільнила спадкоємців другої очередиот податку, прийняла в першому читанні зміни до "закону Савченко" про терміни в СІЗО.

У четвер депутати шукали Олексія Гончаренка, а в п'ятницю до Ради принесли Почекуна.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом, пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, з 27 лютого по 3 березня парламентарі працюють з виборцями, 6-10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня.