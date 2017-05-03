Рада Європи закликала РФ скасувати заборону Меджлісу і пустити його лідерів до Криму

Очікується, що комісар з прав людини проведе оцінку ситуації на окупованому півострові.

Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення по ситуації в Криму Василь Артюшенко, DT.UA

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) на засіданні в Страсбурзі в середу, 3 травня, прийняв рішення по ситуації в Криму, а також висунув ряд вимог до Росії, яка незаконно анексувала півострів.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін, КМРЄ вимагає від РФ скасувати заборону Меджлісу і допустити відновлення його роботи в окупованому Криму. Ще одна вимога – скасування заборони на в'їзд до Криму лідерів Меджлісу.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в'їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 травня 2017 р.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела, КМРЄ прийняв комплексне рішення, повний текст якого буде оприлюднено пізніше.

Очікується, що комісар з прав людини проведе оцінку ситуації в Криму

Рада Європи також приєдналася до резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, яка була прийнята в грудні минулого року, і вимагає її повного виконання.

Раніше представники 45 країн і політичних груп Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ) підписали декларацію з вимогою від Росії відновити права Меджлісу кримських татар в окупованому Криму і забезпечити права українського населення.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" в питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів.

Також серед вимог знаходиться відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.

Детальніше про позови української сторони проти РФ у міжнародних судах читайте в статті Валентини Самар "У суду без слідства" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".