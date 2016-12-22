Рада схвалила виключення Савченко з української делегації в ПАРЄ

В підтримку даного рішення проголосували 237 парламентаріїв.

Надія Савченко більше не зможе говорити від імені України в ПАРЄ Василь Артюшенко, DT.UA

Депутати Верховної Ради України більшістю голосів ухвалили рішення про виключення скандального народного депутата Надії Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за позбавлення Савченко можливості представляти Україну в Асамблеї проголосували 237 парламентарів.

Наголошується, що депутати проголосували за виключення з постанови 2015 року пункту, згідно з яким Рада поза квот вирішила обрати Савченко членом постійної делегації України в ПАРЄ.

Раніше фракція "Батьківщини" у Верховній Раді прийняла рішення про виключення зі свого складу народного депутата Надії Савченко. "Життя показало, що принципи і політичні переконання Надії Савченко і "Батьківщини" не збігаються. "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі, тоді як Надія вважає, що "державна позиція України не є чітко визначеною і доведеною щодо застосування саме такої термінології", – сказано в заяві фракції.

При цьому Тимошенко запропонувала Савченко йти своєю дорогою.

14 грудня президент Петро Порошенко заявив, що переговори Надії Савченко з представниками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким не принесуть користі ані їй самій, ані Україні. При цьому він зазначив, що "за дії народних депутатів несуть відповідальність політичні сили, від яких вони обиралися"