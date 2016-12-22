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Рада схвалила виключення Савченко з української делегації в ПАРЄ

22 грудня в 14:11

В підтримку даного рішення проголосували 237 парламентаріїв.

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Надія Савченко більше не зможе говорити від імені України в ПАРЄ
Василь Артюшенко, DT.UA
Депутати Верховної Ради України більшістю голосів ухвалили рішення про виключення скандального народного депутата Надії Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", за позбавлення Савченко можливості представляти Україну в Асамблеї проголосували 237 парламентарів.

Наголошується, що депутати проголосували за виключення з постанови 2015 року пункту, згідно з яким Рада поза квот вирішила обрати Савченко членом постійної делегації України в ПАРЄ.

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Раніше фракція "Батьківщини" у Верховній Раді прийняла рішення про виключення зі свого складу народного депутата Надії Савченко. "Життя показало, що принципи і політичні переконання Надії Савченко і "Батьківщини" не збігаються. "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі, тоді як Надія вважає, що "державна позиція України не є чітко визначеною і доведеною щодо застосування саме такої термінології", – сказано в заяві фракції.

При цьому Тимошенко запропонувала Савченко йти своєю дорогою.

14 грудня президент Петро Порошенко заявив, що переговори Надії Савченко з представниками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким не принесуть користі ані їй самій, ані Україні. При цьому він зазначив, що "за дії народних депутатів несуть відповідальність політичні сили, від яких вони обиралися"

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Савченко Україна Рада
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