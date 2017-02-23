Рада схвалила в першому читанні законопроект для заочного суду над Януковичем

Закон дозволить почати судовий процес над Януковичем вже на початку березня 2017 року.

Луценко анонсував початок суду над Януковичем на 10 березня (якщо приймуть закон) Василь Артюшенко, DT.UA

схвалила в першому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу. Законопроект №5610 підтримали 233 народних депутата.

"Я просив би підтримати запропонований законопроект у першому читанні і в цілому, що дасть можливість 10 березня розпочати суд над Януковичем", - сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, представляючи законопроект.

Луценко також повідомив закон дозволить судити високопоставлених чиновників РФ, таких як радник президента Росії Сергій Глазьєв, представник президента РФ в так званому "Кримському федеральному окрузі" Олег Белавенцев, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і його заступники – Дмитро Булгаков, Микола Панков, начальник генерального штабу, перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов, які підозрюються в скоєнні військових злочинів.

Законопроектом пропонується збільшити терміни заочного досудового розслідування до 18 місяців і на аналогічний термін утримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів, вчинених злочинною або терористичною організацією.

Проектом також передбачена можливість виклику особи, яка перебуває за межами України, шляхом порядку надсилання повістки за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язковій публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування.

Після голосування за законопроект у першому читанні спікер Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що час ще є і парламентський комітет має два тижні на доопрацювання законодавчої ініціативи, і не став виносити законопроект на голосування за короткою процедурою та прийняття в цілому.

Як повідомлялося, у колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа, американського політтехнолога Пола Манафорта, який раніше працював на екс-президента-втікача Віктора Януковича, є план по його повернення в Україну. Згідно з планом, Янукович повинен бути повернутий в Україну в якості глави Донецької та Луганської областей.