Рада розгляне виключення Савченко з Комітету з нацбезпеки

Савченко вже виключили з делегації ПАРЄ і фракції "Батьківщина". На черзі - Комітет з нацбезпеки.

Савченко заборонять займатися нацбезпекою Василь Артюшенко, DT.UA

Верховної Ради рекомендував вирішити питання про виключення Надії Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки голосуванням у сесійній залі.

Як повідомив перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник, проект постанови буде винесено на голосування в парламенті.

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщина". Причиною виключення стало несанкціонована участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

15 грудня депутати Комітету з питань національної безпеки і оборони підготували проект постанови про виключення Надії Савченко зі складу комітету.