Топ Новини
<
>

Рада розгляне виключення Савченко з Комітету з нацбезпеки

18 січня в 16:46

Савченко вже виключили з делегації ПАРЄ і фракції "Батьківщина". На черзі - Комітет з нацбезпеки.

Тимошенко савченко
Савченко заборонять займатися нацбезпекою
Василь Артюшенко, DT.UA
Комітет з питань регламенту Верховної Ради рекомендував вирішити питання про виключення Надії Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки голосуванням у сесійній залі.

Як повідомив перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник, проект постанови буде винесено на голосування в парламенті.

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщина". Причиною виключення стало несанкціонована участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

15 грудня депутати Комітету з питань національної безпеки і оборони підготували проект постанови про виключення Надії Савченко зі складу комітету.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
Читайте також
Теги Савченко виключення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.63
EUR 29.52
Останні новини