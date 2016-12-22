Рада розгляне питання виключення Савченко з ПАРЄ: онлайн-трансляція

Дивіться онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради на ZN.UA.

Дивіться онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради на ZN.UA Василь Артюшенко, DT.UA

розпочала чергове засідання у четвер, 22 грудня, о 10:00.

Рада розгляне проект Закону № 0116 про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між кабінетом міністрів України та урядом Італійської республіки про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в двох державах.

Також депутати розглянуть проект закону №0118 про ратифікацію Протоколу про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія.

Також, згідно порядку денного, парламентарії розглянуть у першому читанні проект закону №5129, 5129-1 про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії).

Депутати також розглянуть у першому читанні проект закону №4301, 4301-1 про відшкодування збитків за зруйноване (знищено) або пошкоджене приватне житло особам, приватне житло або приватні домогосподарства яких були пошкоджені (зруйновані) під час проведення антитерористичної операції.

Буде розглянуто проект постанови №5418 про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору кандидата в члени Національного агентства з питань запобігання корупції. Також депутати розглянуть проект постанови № 5573 про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Також Рада розгляне проект постанови №5572 про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей за звільнення українського льотчиці та народного депутата України восьмого скликання Надії Вікторівни Савченко" від 25 грудня 2014 № 45-VIII.

Депутати розглянуть проект постанови № 5272 про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, проект постанови №5492 про присудження у 2016 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, проект постанови № 5519о відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко з фракції "Батьківщина".

Раніше фракція "Батьківщини" у Верховній Раді прийняла рішення про виключення зі свого складу народного депутата Надії Савченко. "Життя показало, що принципи і політичні переконання Надії Савченко і "Батьківщини" не збігаються. "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі, тоді як Надія вважає, що "державна позиція України не є чітко визначеною і доведеною щодо застосування саме такої термінології", – сказано в заяві фракції.

При цьому Тимошенко запропонувала Савченко йти своєю дорогою.

14 грудня президент Петро Порошенко заявив, що переговори Надії Савченко з представниками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким не принесуть користі ані їй самій, ані Україні. При цьому він зазначив, що "за дії народних депутатів несуть відповідальність політичні сили, від яких вони обиралися"