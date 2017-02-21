Рада призначила на 26 березня додаткові вибори в місцеві органи влади

Вибори пройдуть у зв'язку з припиненням повноважень у селах і селищах.
Згідно з постановами, 26 березня відбудуться вибори міського голови, одного селищного та 41 сільського голови.
Як зазначалося в ході обговорення даного питання, вибори призначаються у зв'язку з достроковим припиненням повноважень 34 місцевих керівників за власним бажанням, 8 смертей і одного обвинувального вироку.
Нагадаємо, що 11 грудня 2016 року пройшли вибори в 41 об'єднаній територіальній громаді у 13 областях, а 18 грудня відбулися вибори у 144 об'єднаних територіальних громадах у 22 областях України.
Центральна виборча комісія призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, перші вибори ще в 40 об'єднаних територіальних громадах.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,