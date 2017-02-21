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Рада призначила на 26 березня додаткові вибори в місцеві органи влади

21 лютого в 18:25

Вибори пройдуть у зв'язку з припиненням повноважень у селах і селищах.

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Рада призначила додаткові вибори
Ольга Кононенко, ZN.UA
Верховна Рада призначила на неділю, 26 березня, 2017 року позачергові вибори в місцеві органи влади.

Згідно з постановами, 26 березня відбудуться вибори міського голови, одного селищного та 41 сільського голови.

Як зазначалося в ході обговорення даного питання, вибори призначаються у зв'язку з достроковим припиненням повноважень 34 місцевих керівників за власним бажанням, 8 смертей і одного обвинувального вироку.

Нагадаємо, що 11 грудня 2016 року пройшли вибори в 41 об'єднаній територіальній громаді у 13 областях, а 18 грудня відбулися вибори у 144 об'єднаних територіальних громадах у 22 областях України.

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Центральна виборча комісія призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, перші вибори ще в 40 об'єднаних територіальних громадах.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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