Рада нагадає Трампу про Будапештському меморандумі

Під проектом постанови підписалися голови фракцій "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і Радикальної партії.

У Раді знайшлося десять свідків Будапештського меморандуму Верховна Рада

У Верховній Раді зареєстровано проект звернення до нової адміністрації та Конгресу США з проханням надати Україні гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Серед авторів проект постанови №6111 "Про звернення Верховної Ради України до нової адміністрації і Конгресу США про гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом та включення України у двосторонній формат безпеки" - голови фракцій "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів, "Народний фронт" Максим Бурбак, Радикальної партії Олег Ляшко.

Нагадаємо, що представники української влади неодноразово нагадували країнам Заходу про Будапештський меморандум. "Хочу нагадати, що в 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, згідно з яким ми добровільно відмовилися від третього найбільшого в світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, суверенітету й територіальної цілісності з боку країн P5 включно з США, Великою Британією і Францією", - сказав президент Петро Порошенко в серпні 2016 року.

У травні 2014 року посол США в Україні Джеффрі Пайетт в інтерв'ю ZN.UA повідомив, що "Будапештський меморандум не був договором про надання гарантій безпеки".