Рада на цьому тижні займеться питаннями фінансів і правоохоронної діяльності

Ключові блоки питань - щодо правоохоронної діяльності і щодо фінансів та банківської діяльності – планується розглянути в четвер.

Андрій Парубій розповів, чим на цьому тижні займеться Рада Василь Артюшенко, DT.UA

На цьому пленарному тижні Рада в першу чергу розгляне кілька законопроектів, які стосуються вшанування пам'яті героїв, повідомив голова Верховної Ради

За його словами, це законопроект № 5697 про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, а також № 4995 - про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей; проект постанови про вшанування героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових.

"Це ті закони, якими ми будемо пропонувати вшанувати пам'ять наших героїв", - наголосив він.

Голова парламенту назвав наступними питаннями - "блоки тих питань, які ми не встигли розглянути попереднього сесійного тижня". "Зокрема, перший з них – це є блок аграрних питань – їх не так багато, це фактично чотири питання, ми з нього розпочнемо нашу роботу, а також питання паливно-енергетичного комплексу. І ці два блоки пропонуються на вівторок", - сказав він.

Парубій повідомив, що потребує розгляду і питання призначення позачергових виборів у деяких місцевих радах, питання ратифікації та щодо прав внутрішньо переміщених осіб.

На четвер запропоновано як ключовий блок питань - щодо правоохоронної діяльності, а також блок питань щодо фінансів та банківської діяльності. "Фактично отаких п'ять ключових блоків, які пропонуються на цей тиждень, - зазначив він. - Ця логіка була представлена в четвер, були заслухані пропозиції Погоджувальної ради, значна частина цих пропозицій була включена".

Парубій повідомив, що першим питанням розгляду у вівторок буде порядок денний шостої сесії. "Нагадую, що першим стоятиме питання про порядок денний сесії – усі комітети подали вже пропозиції, таким чином, ми маємо завершений документ, щоб його затвердити", - наголосив голова парламенту та закликав народних депутатів подати пропозиції щодо додаткового включення законопроектів у порядок денний, якщо вони не були враховані.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесії восьмого скликання. Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.