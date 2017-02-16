Путін чекає від Києва організації диверсій та терактів в Росії

Нинішня українська влада хоче зірвати Мінські угоди та повернути Донбас силою, заявив російський президент.

Путін турбується з приводу терактів у Росії, які нібито можуть організувати українські диверсанти

Українська влада хоче зірвати виконання Мінських угод і відкрито говорить про організацію в Росії диверсійно-террористичної роботи, заявив президент РФв ході засідання Колегії Федеральної служби безпеки РФ.

"Ми бачимо і серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна – зірвати мінські угоди. Сьогоднішня влада на Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми і робить ставку на силове вирішення. Більше того, відкрито говорять і про організацію диверсійно-терористичної та підривної роботи, в тому числі і в Росії. Нас це не може не турбувати", – цитує його заяву прес-служба президента РФ.

За словами Путіна, дані обставини вимагають від силових структур РФ особливої уваги та концентрації сил. В першу чергу – в боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо,

10 серпня 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.

Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.

Напередодні, 15 лютого, Панова і Захтея перевели з московського ізолятора "Лефортово" в слідчий ізолятор на території Криму.